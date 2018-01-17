Северная и Южная Кореи выйдут на Олимпийские игры под одним флагом
Об этом сообщает BBC.
Северная и Южная Кореи договорились выйти под одним "общим корейским" флагом на открытии Олимпийских игр, которое состоится в феврале в городе Пхьончхан (Южная Корея).
Также страны создадут совместную женскую команду по хоккею. Это решение еще должен принять Международный олимпийский комитет, ведь Северная Корея опоздала на регистрацию и не проходила квалификацию.
Если же КНДР допустят к соревнованиям, сотни представителей северокорейской делегации - в том числе 230 болельщиков, 140 членов оркестра и 30 спортсменов-тхеквондистов - пересекут границу на юг полуострова для участия.
В Южной Корее уже выражают протесты, аргументируя это тем, что совместная команда по хоккею уменьшит шансы на призовое место.
Сообщается, что зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 27 февраля.
- 9 января Южная Корея разрешила спортсменам КНДР участвовать в Олимпиаде-2018.
- Тем временем в декабре Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще шестерых российских хоккеисток от участия во всех Олимпиадах за употребление допинга.
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