Северная и Южная Кореи выйдут на Олимпийские игры под одним флагом

17 января, 2018, 17:31

Страны договорились выйти под одним "корейским" флагом на открытии Зимних Игр и создадут совместную команду по хоккею

Об этом сообщает BBC.

Северная и Южная Кореи договорились выйти под одним "общим корейским" флагом на открытии Олимпийских игр, которое состоится в феврале в городе Пхьончхан (Южная Корея).

Также страны создадут совместную женскую команду по хоккею. Это решение еще должен принять Международный олимпийский комитет, ведь Северная Корея опоздала на регистрацию и не проходила квалификацию.

Если же КНДР допустят к соревнованиям, сотни представителей северокорейской делегации - в том числе 230 болельщиков, 140 членов оркестра и 30 спортсменов-тхеквондистов - пересекут границу на юг полуострова для участия.

В Южной Корее уже выражают протесты, аргументируя это тем, что совместная команда по хоккею уменьшит шансы на призовое место.

Сообщается, что зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 27 февраля.