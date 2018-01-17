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Сбил пешехода и скрылся: 18-летнему водителю Toyota в Харькове грозит до 8 лет тюрьмы


фото: прес-служба Нацполіції у Харківській області
В Харькове водителю Toyota, который насмерть сбил 17-летнего парня и скрылся, грозит до 8 лет тюрьмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельной аварии. 18-летнему харьковчанину объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления и задержали его.

Бех отметил, что сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье "оставление в опасности".

"Завтра суд будет избирать правонарушителю меру пресечения с учетом тяжести его вины по двум уголовным производствам. Парня ждет суровое наказание - до 8 лет тюремного заключения", - отметил глава полиции Харьковщины.

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