Сбил пешехода и скрылся: 18-летнему водителю Toyota в Харькове грозит до 8 лет тюрьмы
17 января, 2018, 11:46
В Харькове водителю Toyota, который насмерть сбил 17-летнего парня и скрылся, грозит до 8 лет тюрьмы
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
Следователи открыли уголовное производство по факту смертельной аварии. 18-летнему харьковчанину объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления и задержали его.
Бех отметил, что сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье "оставление в опасности".
"Завтра суд будет избирать правонарушителю меру пресечения с учетом тяжести его вины по двум уголовным производствам. Парня ждет суровое наказание - до 8 лет тюремного заключения", - отметил глава полиции Харьковщины.
- Напомним, 16 января в Харькове напротив восьмого хлебозавода водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил насмерть парня и скрылся с места происшествия. Впоследствии полиция задержала его.
- По данным СМИ, за рулем авто был 18-летний сын местного бизнесмена.
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