Сбил пешехода и скрылся: 18-летнему водителю Toyota в Харькове грозит до 8 лет тюрьмы

17 января, 2018, 11:46

В Харькове водителю Toyota, который насмерть сбил 17-летнего парня и скрылся, грозит до 8 лет тюрьмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельной аварии. 18-летнему харьковчанину объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления и задержали его.

Бех отметил, что сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье "оставление в опасности".

"Завтра суд будет избирать правонарушителю меру пресечения с учетом тяжести его вины по двум уголовным производствам. Парня ждет суровое наказание - до 8 лет тюремного заключения", - отметил глава полиции Харьковщины.