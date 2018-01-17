Самолет с нелегалами, который незаконно перелетел в Венгрию, принадлежит жителю Донетчины

17 января, 2018, 18:30

Украинские пограничники подтвердили, что легкомоторный самолет Ан-2 незаконно пересек украинско-венгерскую границу

Об этом сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает "Укринформ".

"Действительно такая ситуация имела место. Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", - отметил он.

Спикер отметил, что самолет пограничники не могли остановить, потому что Госпогранслужба не имеет средств, которые могут остановить авиасудно, что пересекает воздушное пространство Украины.

Спикер сказал, что совместно с венгерской стороной будет проведено расследование в отношении этой ситуации - определение круга лиц, причастных "к этой сделке". Слободян также отметил, что информацию о владельце этого самолета и возможную его причастность к незаконной деятельности пограничники в свое время передавали в компетентные органы, и теперь необходимо выяснить, почему не было соответствующей и своевременной реакции.

Слободян сообщил, что лицо, которое является владельцем самолета, имеет постоянное место жительства - Авдеевка Донецкой области.

Как сообщали венгерские СМИ, правоохранители страны задержали легкомоторный самолет Ан-2, на котором якобы 11 нелегалов незаконно пересекли украинскую-венгерскую границу. Как заявили в полиции, легкомоторный самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Его случайно заметил работник полиции, который живет в деревне.