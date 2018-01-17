Самолет с нелегалами, который незаконно перелетел в Венгрию, принадлежит жителю Донетчины
Об этом сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает "Укринформ".
"Действительно такая ситуация имела место. Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", - отметил он.
Спикер отметил, что самолет пограничники не могли остановить, потому что Госпогранслужба не имеет средств, которые могут остановить авиасудно, что пересекает воздушное пространство Украины.
Спикер сказал, что совместно с венгерской стороной будет проведено расследование в отношении этой ситуации - определение круга лиц, причастных "к этой сделке". Слободян также отметил, что информацию о владельце этого самолета и возможную его причастность к незаконной деятельности пограничники в свое время передавали в компетентные органы, и теперь необходимо выяснить, почему не было соответствующей и своевременной реакции.
Слободян сообщил, что лицо, которое является владельцем самолета, имеет постоянное место жительства - Авдеевка Донецкой области.
Как сообщали венгерские СМИ, правоохранители страны задержали легкомоторный самолет Ан-2, на котором якобы 11 нелегалов незаконно пересекли украинскую-венгерскую границу. Как заявили в полиции, легкомоторный самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Его случайно заметил работник полиции, который живет в деревне.
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