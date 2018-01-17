 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

С начала года Генпрокуратура вернула государству землю на 63 млн гривень

За 2018 год ГПУ вернула на государственный учет почти 3 тысячи га земель на сумму 63 млн гривень

Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНИАН.

За первые 2 недели 2018 года Генеральная прокуратура вернула в государственную собственность или остановила незаконное использование 2,85 га земель. Их общая стоимость составляет более 63 млн гривень.

"Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура отстаивала интересы государства", - отметил Лысенко.

Он также добавил, что с начала года суды различных инстанций по просьбе Генеральной прокуратуры вернули имущества и средств на сумму более 55 млн гривень, а также обнаружили более двух десятков фактов получения неправомерной выгоды. Среди правонарушителей - руководители районных государственных администраций, представители сельсоветов, депутаты местных советов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов и высших учебных заведений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать