С начала года Генпрокуратура вернула государству землю на 63 млн гривень
Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНИАН.
За первые 2 недели 2018 года Генеральная прокуратура вернула в государственную собственность или остановила незаконное использование 2,85 га земель. Их общая стоимость составляет более 63 млн гривень.
"Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура отстаивала интересы государства", - отметил Лысенко.
Он также добавил, что с начала года суды различных инстанций по просьбе Генеральной прокуратуры вернули имущества и средств на сумму более 55 млн гривень, а также обнаружили более двух десятков фактов получения неправомерной выгоды. Среди правонарушителей - руководители районных государственных администраций, представители сельсоветов, депутаты местных советов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов и высших учебных заведений.
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