С начала года Генпрокуратура вернула государству землю на 63 млн гривень

17 января, 2018, 18:04

За 2018 год ГПУ вернула на государственный учет почти 3 тысячи га земель на сумму 63 млн гривень

Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНИАН.

За первые 2 недели 2018 года Генеральная прокуратура вернула в государственную собственность или остановила незаконное использование 2,85 га земель. Их общая стоимость составляет более 63 млн гривень.

"Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура отстаивала интересы государства", - отметил Лысенко.

Он также добавил, что с начала года суды различных инстанций по просьбе Генеральной прокуратуры вернули имущества и средств на сумму более 55 млн гривень, а также обнаружили более двух десятков фактов получения неправомерной выгоды. Среди правонарушителей - руководители районных государственных администраций, представители сельсоветов, депутаты местных советов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов и высших учебных заведений.