Россияне хотят привезти на Олимпиаду флаг и гимн СССР
17 января, 2018, 13:00
Россияне хотят использовать советскую символику на зимних Олимпийских играх в Южной Корее
Об этом сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
Отмечается, что вопрос об использовании российскими спортсменами и болельщиками флага и гимна СССР на Играх будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета по атлетам из России.
В связи с запретом на использование российской символики болельщики предложили приехать на Олимпиаду с флагом и гимном СССР. Как добавляет издание, "тем более что музыка гимнов совпадает".
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- Напомним, из-за создания россиянами государственной системы допинга в спорте МОК запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинга.
- Исполком МОК также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.
- МОК одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.
- Россия планирует ввести санкции против функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и около десяти человек, которые причастны к устранению российской сборной от зимней Олимпиады в Южной Корее.
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