Россияне хотят привезти на Олимпиаду флаг и гимн СССР

17 января, 2018, 13:00

Россияне хотят использовать советскую символику на зимних Олимпийских играх в Южной Корее

Об этом сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Отмечается, что вопрос об использовании российскими спортсменами и болельщиками флага и гимна СССР на Играх будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета по атлетам из России.

В связи с запретом на использование российской символики болельщики предложили приехать на Олимпиаду с флагом и гимном СССР. Как добавляет издание, "тем более что музыка гимнов совпадает".

Читайте также: Новый допинговый скандал: Россия рискует остаться без 17 ведущих футболистов на ЧМ-2018