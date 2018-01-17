Россия запланировала агрессию против Украины в 2005 году, - замглавы МИД

17 января, 2018, 18:11

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева завершила допрос заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича

В своих показаниях Кислица заявил, что угроза со стороны России для Украины существовала всегда, но особенно она обострилась в 2005 году, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко, сообщает УНИАН.

По его мнению, именно с началом президентства Ющенко россияне начали разработку планов по контролю над Украиной, а в 2014 году начали активную реализацию таких планов.

Кислица отметил, что 28 февраля и 1 марта 2014 тогдашний представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин чувствовал себя растерянным, поскольку не мог объяснить международному сообществу, что происходит в Крыму и почему там российские войска.

Но уже 3 марта, после того, как Совет федерации РФ разрешил российскому президенту Владимиру Путину использовать войска на территории Украины, Чуркин продемонстрировал международному сообществу копию заявления Януковича, где тот просит Путина ввести войска России на территорию Украины.

Отметим, что во время допроса в суде посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что письма к Путину о введении войск в Украину писал не только Янукович.

Также Дещица добавил, что просьба беглого экс-президента Виктора Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована лишь для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.