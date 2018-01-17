Россия "урезала" финансирование "ДНР/ЛНР", - разведка

17 января, 2018, 14:21

Российское руководство существенно уменьшило объемы финансовой помощи "ДНР" и "ЛНР" с четвертого квартала 2017 года

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные разведки Минобороны.

Уменьшение российского финансирования заставило боевиков минимизировать расходы на содержание местных "бюджетных" учреждений, организаций и предприятий.

В частности, с начала года приостановлены выплаты премий и надбавок "бюджетникам", вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых бирж труда. Также с задержкой на месяц будут финансировать в общем все фейковые "госучреждения".

Кроме того, дефицит бюджета псевдо-республик предполагается покрывать за счет активизации деятельности контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить работу с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса.