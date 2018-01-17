Россия хотела купить 12 швейцарских кораблей, чтобы обойти санкции, - СМИ

17 января, 2018, 17:23

Связанный с Россией эстонский бизнесмен Тимо Сас хотел купить 12 швейцарских кораблей, чтобы помочь россиянам обойти международные санкции

Судовладелец-банкрот Ганс-Юрг Грундер намеревался продать обанкротившееся предприятие Enzian Shipping AG 45-летнему эстонцу из Таллинна, сообщает швейцарское издание Aargauer Zeitung.

Тот должен был взять на себя долги предприятия.

15 ноября 2016 года в швейцарской прессе было опубликовано сообщение, что компания Enzian Shipping AG была переименована на TS Investor AG. ТЅ означало "Тимо Сас". Контракты уже якобы были подписаны. Таким образом судовладелец Грундер хотел спасти свои 12 кораблей и остаться в бизнесе.

По словам ознакомленных с делом людей, Сас приближен к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствует информация, которая стала публичной благодаря утечкам Panama Papers. Сас является одним из акционеров компании Triza Express Incorporated, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Владельцем этой компании является россиянин Сергей Зеленский из Санкт-Петербурга, директор отдела морского топлива у "Газпромнефти".

Сас также является членом Совета директоров компании Pregol Shiprepair Yards, расположенной в военном порту в российском Калининграде.

По данным источников, покупка 12 швейцарских судов позволила бы РФ обойти международные санкции. Суда, плавающие под флагом нейтральной Швейцарии, позволили бы россиянам использовать их для транспортировки оружия, например, в Сирию.

Впрочем, эта сделка так и не была реализована. О сомнительного инвестора был предупрежден швейцарское правительство. Кроме того, по данным секретных документов швейцарского бундесрата, Сас не выполнил своих контрактных обязательств. По каким причинам – не сообщается.