Решение Краматорского суда предотвратило "размораживание" $1,5 млрд Януковича, - ГПУ

17 января, 2018, 19:43

Генпрокуратура получила доступ к расследованию $1,5 млрд активов Януковича в связи с решением Краматорского районого суда

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседание комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Луценко, Генпрокуратура трижды стояла перед угрозой исчезновения или части, или даже всех арестованных средств Януковича.

"Если бы мы не провели спецконфискацию в апреле прошлого года и тянули дальше, то я практически не сомневаюсь, что большинство средств было бы решениями тех или иных институтов выведено из-под ареста", - отметил Луценко.

Сейчас решение Краматорского суда, по которому арестовали активы президента-беглеца, находится в здании Генпрокуратуры, однако оно засекречено.

Также гепрокурор заявил, даже изменение владельца оффшорных компаний уже после ареста их активов не дает им возможности оспаривать в суде конфискованные деньги предыдущих бенефициаров.

"Да, они будут владельцами этих "оффшорок". У них, наверное, на Кипре будет стол, секретарша, но активы, на которые до смены собственников был наложен арест, никак на этих новых владельцев не распространяются", - заявил генпрокурор.

Однако Луценко добавил, что обжаловать решение Краматорского суда является "законным правом" новых владельцев, передает Укринформ.

Отметим, накануне издание Al Jazeera обнародовало якобы решение Краматорского райсуда по спецконфискации разворованных Януковичем средств со списком причастных к этому компаний и деталями преступной схемы.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему ГПУ засекретила решение Краматорского суда о спецконфискации. Прежде всего это было связано с тайным следствием, которое до сих пор продолжается, и безопасностью лиц, сотрудничающих с правоохранителями.