Расследование мошенничества в ПриватБанке станет шагом против коррупции, - посольство США

17 января, 2018, 13:25

Посольство США поддержало расследование мошеннических схем в ПриватБанке, обнародованных Нацбанком Украины 16 января

Об этом посольство США сообщило в Twitter.

В посольстве считают, что расследование в Приватбанке станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.

"Мы высоко ценим усилия НБУ в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - отметили в посольстве США.

Мы высоко ценим усилия @NBUkraine в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с #коррупцией в Украине. https://t.co/kQRd7d4NDi — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 17, 2018