Расследование мошенничества в ПриватБанке станет шагом против коррупции, - посольство США
17 января, 2018, 13:25
Посольство США поддержало расследование мошеннических схем в ПриватБанке, обнародованных Нацбанком Украины 16 января
Об этом посольство США сообщило в Twitter.
В посольстве считают, что расследование в Приватбанке станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.
"Мы высоко ценим усилия НБУ в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - отметили в посольстве США.
Мы высоко ценим усилия @NBUkraine в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с #коррупцией в Украине. https://t.co/kQRd7d4NDi— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 17, 2018
- Напомним, в результатах независимого расследования компании Kroll, обнародованных Нацбанком 16 января, отмечается, что "ПриватБанку" нанесли ущерб как минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
- Тем временем бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об убытках $5,5 млрд.
- Генпрокуратура заверила Нацбанк, что ведомство приняло к сведению результаты forensic-аудита относительно ПриватБанка для проведения уголовного производства.
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