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Расследование мошенничества в ПриватБанке станет шагом против коррупции, - посольство США

Посольство США поддержало расследование мошеннических схем в ПриватБанке, обнародованных Нацбанком Украины 16 января

Об этом посольство США сообщило в Twitter.

В посольстве считают, что расследование в Приватбанке станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.

"Мы высоко ценим усилия НБУ в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - отметили в посольстве США.

  • Напомним, в результатах независимого расследования компании Kroll, обнародованных Нацбанком 16 января, отмечается, что "ПриватБанку" нанесли ущерб как минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
  • Тем временем бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка об убытках $5,5 млрд.
  • Генпрокуратура заверила Нацбанк, что ведомство приняло к сведению результаты forensic-аудита относительно ПриватБанка для проведения уголовного производства.
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