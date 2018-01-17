"Укроборонпром" реанимировал харьковский авиационный завод, который 5 лет не выпускал самолетов

17 января, 2018, 13:48

Благодаря восстановлению работы харьковского авиационного предприятия "Укроборонпром" получил в 2017 году еще 57 млн гривен выручки

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В 2017 году Харьковское государственное авиационное предприятие "Укроборонпрома" возобновило свою работу, пройдя тяжелую процедуру реанимации, которая проводилась новым антикризисным менеджментом.

"Возглавив предприятие, которое за последние пять лет не выпустило ни одного самолета и находилось в трудном финансовом состоянии, новое руководство в 2017 году провело первоочередные мероприятия: восстановлены базовые производственные активы и обеспечены выплаты зарплат работникам", - говорится в сообщении.

Среди шагов к восстановлению было возвращение отопления, энерго - и водоснабжения на предприятие, погашение долга в размере 300 тысяч гривен и покупка на прозрачных тендерах генераторов. Также работникам возместили задолженность по зарплате за прошлые годы в размере 697 тысяч гривен.

Отмечается, что уже за 2017 год специалисты предприятия осуществили техническое обслуживание 7 самолетов различных моделей "Антонова" – Ан-72 и Ан-74, которые эксплуатируются в Казахстане, Египте, Туркменистане и Украине. Уже за прошлый год "Укроборонпром" получил 57 млн грн выручки благодаря работе завода.