 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Не спать". Гройсман требует в глав РГА и ОГА мобилизоваться перед снегопадами

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров 17 января, сообщает Эспрессо.TV.

"Не спать. Это самое главное. Предупреждаем - быть готовыми еще вечером к круглосуточной работе", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что после снегопадов сделают оргвыводы, как чиновники справлялись с непогодой.

"Важно, чтобы местная власть мобилизовала ресурсы. Есть доступные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить качественную уборку. Важно не спать, а мобилизовать силы и ликвидировать заторы, и позаботиться о людях. Это персональная ответственность глав РГА и ОГА", - сказал он.

Премьер также добавил, что пробки во время непогоды являются вполне нормальным явлением.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать