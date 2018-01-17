"Не спать". Гройсман требует в глав РГА и ОГА мобилизоваться перед снегопадами

17 января, 2018, 12:21

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров 17 января, сообщает Эспрессо.TV.

"Не спать. Это самое главное. Предупреждаем - быть готовыми еще вечером к круглосуточной работе", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что после снегопадов сделают оргвыводы, как чиновники справлялись с непогодой.

"Важно, чтобы местная власть мобилизовала ресурсы. Есть доступные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить качественную уборку. Важно не спать, а мобилизовать силы и ликвидировать заторы, и позаботиться о людях. Это персональная ответственность глав РГА и ОГА", - сказал он.

Премьер также добавил, что пробки во время непогоды являются вполне нормальным явлением.