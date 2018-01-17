"Антонов" заявил о хакерской атаке на его официальный сайт
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
"ГП" Антонов "должен официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия с размещением в разделе" Новости "фейковой информации" Открытое письмо ". Так называемое открытое письмо не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства ", - говорится в сообщении.
Сейчас сайт предприятия не работает.
Отметим, что на сайте ГП "Антонов" сегодня был опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и непредоставлении надлежащей поддержки.
Читайте также: Как спастись от хакеров. 8 советов от Украинского киберальянса.
- Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать