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"Антонов" заявил о хакерской атаке на его официальный сайт

Предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на его официальный сайт и размещение там фейковых обвинений в сторону Кабмина

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

"ГП" Антонов "должен официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия с размещением в разделе" Новости "фейковой информации" Открытое письмо ". Так называемое открытое письмо не готовилось и  не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства ", - говорится в сообщении.

Сейчас сайт предприятия не работает.

Отметим, что на сайте ГП "Антонов" сегодня был опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и непредоставлении надлежащей поддержки.

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  • Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.
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