Просьба Януковича ввести российские войска была прикрытием перед миром. Показания тогдашнего главы МИД
Об этом заявил в Оболонском суде Киева посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в 2014 году исполнял обязанности главы МИД, передает "Укринформ".
"Это была попытка оправдать направление войск в Крым. Это можно было распространить и это можно было как-то принять в России или в тех странах, которые были ее партнерами, но большинство цивилизованного мира, в том числе все члены Совбеза ООН, признавали, что это есть акт агрессии против Украины", - сказал Дещица.
По мнению дипломата, поводом для обнародования обращения в Совбезе ООН стали многочисленные запросы в МИД России от Украины и других государств с требованием объяснить действия в Крыму. Поэтому представитель России направил обращение Януковича к генсеку ООН с просьбой придать документу официальный статус.
"Таким образом Россия попыталась себя оправдать. Эти оправдания не воспринимались, но это давало право России блокировать решения, которые мы предлагали принять в Совбезе ООН, чтобы приостановить развитие действий в Крыму", - сказал экс-глава МИД.
Дещица также отметил, что обращение Януковича было незаконным, поскольку такой документ можно было подготовить только по согласию Верховной Рады и с соответствующими рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.
Кроме того, чиновник добавил, что по данным Госпогранслужбы, СБУ и Минобороны, иностранные военные подразделения в Крыму были именно российскими регулярными войсками.
"По той информации, которая к нам поступала в МИД, иностранные подразделения, которые стягивали на полуостров Крым в феврале 2014 года, – это были российские регулярные вооруженные силы. Из той информации, которую мы имели из оперативных сообщений ГНСУ, СБУ, Минобороны, – это было переброски самолетами и вертолетами", – сказал дипломат.
- Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
- Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
- Андрей Дещица исполнял обязанности министра иностранных дел с 27 февраля по 19 июня 2014 года. С 13 октября 2014 года — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше.
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