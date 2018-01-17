Просьба Януковича ввести российские войска была прикрытием перед миром. Показания тогдашнего главы МИД

17 января, 2018, 13:42

Просьба экс-президента-беглеца Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии

Об этом заявил в Оболонском суде Киева посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в 2014 году исполнял обязанности главы МИД, передает "Укринформ".

"Это была попытка оправдать направление войск в Крым. Это можно было распространить и это можно было как-то принять в России или в тех странах, которые были ее партнерами, но большинство цивилизованного мира, в том числе все члены Совбеза ООН, признавали, что это есть акт агрессии против Украины", - сказал Дещица.

По мнению дипломата, поводом для обнародования обращения в Совбезе ООН стали многочисленные запросы в МИД России от Украины и других государств с требованием объяснить действия в Крыму. Поэтому представитель России направил обращение Януковича к генсеку ООН с просьбой придать документу официальный статус.

"Таким образом Россия попыталась себя оправдать. Эти оправдания не воспринимались, но это давало право России блокировать решения, которые мы предлагали принять в Совбезе ООН, чтобы приостановить развитие действий в Крыму", - сказал экс-глава МИД.

Дещица также отметил, что обращение Януковича было незаконным, поскольку такой документ можно было подготовить только по согласию Верховной Рады и с соответствующими рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

Кроме того, чиновник добавил, что по данным Госпогранслужбы, СБУ и Минобороны, иностранные военные подразделения в Крыму были именно российскими регулярными войсками.

"По той информации, которая к нам поступала в МИД, иностранные подразделения, которые стягивали на полуостров Крым в феврале 2014 года, – это были российские регулярные вооруженные силы. Из той информации, которую мы имели из оперативных сообщений ГНСУ, СБУ, Минобороны, – это было переброски самолетами и вертолетами", – сказал дипломат.