Представитель "Батькивщины" просит ЕС предоставить Украине финансовую помощь после возобновления соцвыплат для ОРДЛО

17 января, 2018, 21:39

Председатель комитета ВР по правам человека Григорий Немыря (фракция "Батькивщина") просит еврокомиссара Гана внести в условия новой программы помощи для Украины возобновление пенсий жителям оккупированного Донбасса

Об этом сообщил пресс-секретарь Немыри, информирует "Интерфакс-Украина".

"Я обратился с письмом к еврокомиссару по вопросам расширения Иоганнеса Гана с просьбой при обсуждении возможности введения новой программы макрофинансовой помощи для Украины предусмотреть в списке условий внесения в повестку дня Верховной Рады законопроекта №6692 по выплате пенсий гражданам, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, и положительное решение этого вопроса", - сказал Немыря на заседании комитета ВР.

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Немыря отметил, что речь идет о более 600 тыс. граждан, которые не получают пенсий.

Проект закона №6692 о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан поддержали комитеты Верховной Рады по правам человека и по вопросам социальной политики.

16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина должна восстановить социальные выплаты на оккупированных территориях.

17 января Кабмин увеличил выплаты внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.