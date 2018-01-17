Представитель "Батькивщины" просит ЕС предоставить Украине финансовую помощь после возобновления соцвыплат для ОРДЛО
Об этом сообщил пресс-секретарь Немыри, информирует "Интерфакс-Украина".
"Я обратился с письмом к еврокомиссару по вопросам расширения Иоганнеса Гана с просьбой при обсуждении возможности введения новой программы макрофинансовой помощи для Украины предусмотреть в списке условий внесения в повестку дня Верховной Рады законопроекта №6692 по выплате пенсий гражданам, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, и положительное решение этого вопроса", - сказал Немыря на заседании комитета ВР.
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Немыря отметил, что речь идет о более 600 тыс. граждан, которые не получают пенсий.
Проект закона №6692 о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан поддержали комитеты Верховной Рады по правам человека и по вопросам социальной политики.
16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина должна восстановить социальные выплаты на оккупированных территориях.
17 января Кабмин увеличил выплаты внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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