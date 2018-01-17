Правительство увеличило помощь переселенцам на жилье

17 января, 2018, 14:57

Кабмин увеличил выплаты внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Укринформ".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Это уже второй документ, который предусматривает увеличение таких выплат в рамках бюджетных ассигнований", - сказал Рева.

Читайте также: Как заработать 700 грн на государстве. Иструкция по монетизации субсидий

Министр отметил, что повышен размер денежной помощи тем, кто получает пенсии и семьям с детьми.

"На каждого ребенка - с более 800 грн до 1 тыс. грн на месяц. Кроме того, для семей всех без исключения предусмотрено увеличение денежной помощи из 2,4 тыс. до 3 тыс. грн в месяц и 5 тыс. грн - для многодетных семей", - добавил глава Минсоцполитики.

По словам Ревы, правительство сейчас готовит предложения по упрощению порядка назначения субсидии для переселенцев.