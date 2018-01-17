Правительство увеличило помощь переселенцам на жилье
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Укринформ".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
"Это уже второй документ, который предусматривает увеличение таких выплат в рамках бюджетных ассигнований", - сказал Рева.
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Министр отметил, что повышен размер денежной помощи тем, кто получает пенсии и семьям с детьми.
"На каждого ребенка - с более 800 грн до 1 тыс. грн на месяц. Кроме того, для семей всех без исключения предусмотрено увеличение денежной помощи из 2,4 тыс. до 3 тыс. грн в месяц и 5 тыс. грн - для многодетных семей", - добавил глава Минсоцполитики.
По словам Ревы, правительство сейчас готовит предложения по упрощению порядка назначения субсидии для переселенцев.
- Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что внутренне перемещенным лицам предоставят возможность оформить субсидию на жилье через декларацию - без прописки или договора аренды жилья.
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