После вспышки кори может начаться эпидемия дифтерии, - детский врач Комаровский

17 января, 2018, 09:43

Известный детский врач Евгений Комаровский подчеркнул необходимость вакцинации от кори, потому что после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии

Об этом он рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Комаровский подчеркивает, чтобы вирусу не было, где циркулировать, необходимо, чтобы более 90% людей были вакцинированы.

Самое страшное, по словам врача, когда общество принимает решение делать прививки, а половина населения этого не делает.

"Это приводит к тому, что начинают болеть взрослые. А взрослые болеют гораздо тяжелее детей и тогда цена кори значительно возрастает. Корь лечится только в инфекционных больницах. Это одна из главных особенностей кори. Половина случаев заболеваемости корью не попадает в информационное поле. Вакцина от кори есть в свободном доступе в неограниченном количестве", - отметил Комаровский.

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Комаровский заявил, что вслед за корью йдет дифтерия, смертность от которой достигает 50%, если вовремя не ввести противодифтерийную сыворотку, которой в Украине нет вообще.

Он объяснил, что детям нужно шестикратное введение по четкому графику, а взрослым - ревакцинация каждые 10 лет.

"Дифтерия - это не один на тысячу умирает, а каждый десятый больной умирает, с сывороткой в стране - напряженная ситуация. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", - отметил врач.

Отметим, в Украине с начала 2018 года корью уже заболели 1 тысяча 285 человек, большинство из которых - дети. Прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.

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