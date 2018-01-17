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Полиция открыла производство и установила всех людей, которые блокировали дорогу "Львов-Краковец"

Правоохранители начали расследование из-за перекрытия 10 января дороги международного значения "Львов-Краковец"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Полиция начала досудебное расследование по статье "блокирование транспортных коммуникаций, которое нарушило нормальную работу транспорта".

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Отмечается, что неподалеку Роснивки Яворивского района около 40 человек перекрывали дорогу, непрерывно шагая пешеходными переходами. Таким образом, отмечают в прокуратуре, они блокировали движение транспортных средств в обе стороны.

Органом досудебного расследования установлены все участники акции.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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  • Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о налоговых ограничениях на частый ввоз и пересылку товаров из-за границы. Президент подписал его 30 декабря.
  • Новые таможенные правила ввоза товаров через границу вступили в силу 1 января 2018 года. При этом ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы отложили на год.
  • 10 января в пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях проходили акции протеста против изменений в таможенном законодательстве относительно правил перемещения товаров через границу. Десятки людей перекрыли дороги.
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