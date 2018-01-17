Подорожание газа для населения не будет, - советник министра

17 января, 2018, 20:17

Речь идет о приведении механизмов формирования цены на газ к законам функционирования газового рынка в ЕС

Об этом рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, передает Еспресо.TV.

"Позиция правительства неизменна. Подорожание газа для населения не будет происходить. Сейчас речь идет о возложении специальных обязанностей на "Нафтогаз". Это процедура, согласно которой устанавливаются условия покрытия стоимости газа, потребляемого незащищенными категориями населения. Почему появился этот проект? Речь идет о приведении механизмов формирования цены на газ к законам функционирования газового рынка в ЕС", - сказал Белявский.

По его словам, секретариат Энергетического сообщества еще в августе обратился к правительству со своими замечаниями по поводу процедуры возложения специальных обязанностей. То есть, о механизме формирования цены на газ для населения. Замечания были проработаны Минэнергоуглем, и в результате возник проект постановления относительно процедуры специальных обязанностей. Он был показан 15 января.

По расчетам, цена на газ должна быть увеличена на 8,3%. Однако, согласно действующему законодательству, если цена на газ не увеличивается на 10%, то пересмотр тарифа не происходит.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к удорожанию газа более чем 8%.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос к "Нафтогазу", по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.