Пентагон предлагает применять ядерное оружие в ответ на кибератаки

17 января, 2018, 19:07

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США предлагают увеличить ряд ситуаций, когда президент может воспользоваться ядерным оружием

Об этом говорится в материале The New York Post со ссылкой на отчет Пентагона.

Пентагон предлагает расширить список случаев, когда США может применить ядерное оружие. Ранее американские президенты угрожали воспользоваться "красной кнопкой" при очень ограниченных обстоятельствах, например, в случае применения противником биологического оружия.

В соответствии с новым документом под названием Nuclear Posture Review ("Обзор ядерной позиции") Минобороны предлагает разрешить применение оружия, если враг совершает разрушительные кибератаки на энергосистемы или коммуникационную связь США.

Теперь документ направили на согласование в Белый дом. Конечная публикация отчета планируется на ближайшие недели и определит дальнейшую ядерную позицию США.