Обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо завершил карьеру
17 января, 2018, 10:31
Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо, который выигрывал "Золотой мяч-2005", завершил карьеру
Об этом заявил родной брат футболиста Роберто Ассис, сообщает Globo Esporte.
"Он закончил с футболом. Мы сделаем большое мероприятие после чемпионата мира, вероятно, в августе. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", - сказал Ассис.
37-летний Роналдиньо в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.
- Роналдиньо начал профессиональную карьеру в бразильском "Гремиу". Также он выступал за французский ПСЖ, бразильские "Фламенго", "Атлетику Минейру" и мексиканский "Керетаро".
- Осенью 2015 года он покинул бразильский "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.
- В конце 2017 года о завершении карьеры объявил еще один обладатель "Золотого мяча" из Бразилии - Кака.
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