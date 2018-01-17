Обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо завершил карьеру

17 января, 2018, 10:31

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо, который выигрывал "Золотой мяч-2005", завершил карьеру

Об этом заявил родной брат футболиста Роберто Ассис, сообщает Globo Esporte.

"Он закончил с футболом. Мы сделаем большое мероприятие после чемпионата мира, вероятно, в августе. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", - сказал Ассис.

37-летний Роналдиньо в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.