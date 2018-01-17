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Неудачный фотошоп. Как за $250 американская семья получила снимки со "стеклянными" лицами

Семейная пара, которая приобрела фотосессию у "профессионального" фотографа за $250, получила неудачно отредактированные фото

Об этом семья написала в Facebook.

В мае американцы Пэм и Дейв Зеринг решили заказать фотосессию для семьи. Они нашли женщину, которая заверила, что она — профессиональный фотограф. Все вместе с собаками они пошли в местный парк, чтобы сделать несколько памятных кадров.

За фотосессию семья заплатила $250, и результат их очень удивил. Спустя восемь месяцев вместо красивых снимков они получили фото, на которых не узнали себя.

"Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая назвала себя профессионалом, $250 за семейную фотосессию. Посмотрите на фото, которые она прислала. Долгие годы так не смеялись, как сейчас. И это не шутка, это финальный продукт", - написала пара.

Так семья выглядит на самом деле:

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А так их видит фотограф Леса Холл:

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