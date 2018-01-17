Неудачный фотошоп. Как за $250 американская семья получила снимки со "стеклянными" лицами
Об этом семья написала в Facebook.
В мае американцы Пэм и Дейв Зеринг решили заказать фотосессию для семьи. Они нашли женщину, которая заверила, что она — профессиональный фотограф. Все вместе с собаками они пошли в местный парк, чтобы сделать несколько памятных кадров.
За фотосессию семья заплатила $250, и результат их очень удивил. Спустя восемь месяцев вместо красивых снимков они получили фото, на которых не узнали себя.
"Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая назвала себя профессионалом, $250 за семейную фотосессию. Посмотрите на фото, которые она прислала. Долгие годы так не смеялись, как сейчас. И это не шутка, это финальный продукт", - написала пара.
Так семья выглядит на самом деле:
А так их видит фотограф Леса Холл:
- Работники музея Ван Гога нашли два ранее неизвестных картины всемирно известного художника-постимпрессиониста в хранилище.
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