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Не только Янукович просил Путина ввести войска в Украину, - экс-глава МИД

К президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину обращался, кроме экс-президента Виктора Януковича, так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов

Об этом во время допроса в суде заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в 2014 году исполнял обязанности главы МИД, передает "Укринформ".

По его словам, об этом стало известно на заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 года.

"На 1 марта мы знали об обращении Аксенова, на 3 марта - уже об обращении Януковича. Это стало известно на заседаниях Совбеза ООН", - сказал Дещица.

Он рассказал, что в феврале-марте 2014 году украинская сторона неоднократно пыталась наладить переговорный процесс с Россией, но та игнорировала все эти попытки.

"Российская сторона игнорировала попытки о налаживании контактов, связи. Мы также направляли ноты протеста в России относительно агрессии в Крыму. Однако сначала нам отвечали, что там не наши войска, а потом никакой реакции не было", - рассказал дипломат.

Дещица также добавил, что, начиная с конца февраля 2014 года, более чем через месяц после давления, в том числе и международного, Россия согласилась на такие встречи.

  • Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
  • Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
  • Просьба Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
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