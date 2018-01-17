Не только Янукович просил Путина ввести войска в Украину, - экс-глава МИД
Об этом во время допроса в суде заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в 2014 году исполнял обязанности главы МИД, передает "Укринформ".
По его словам, об этом стало известно на заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 года.
"На 1 марта мы знали об обращении Аксенова, на 3 марта - уже об обращении Януковича. Это стало известно на заседаниях Совбеза ООН", - сказал Дещица.
Он рассказал, что в феврале-марте 2014 году украинская сторона неоднократно пыталась наладить переговорный процесс с Россией, но та игнорировала все эти попытки.
"Российская сторона игнорировала попытки о налаживании контактов, связи. Мы также направляли ноты протеста в России относительно агрессии в Крыму. Однако сначала нам отвечали, что там не наши войска, а потом никакой реакции не было", - рассказал дипломат.
Дещица также добавил, что, начиная с конца февраля 2014 года, более чем через месяц после давления, в том числе и международного, Россия согласилась на такие встречи.
- Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
- Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
- Просьба Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
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