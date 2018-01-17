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Нацбанк ослабил гривну до 28,65 грн/$, на черном рынке доллар достигает 29,5 грн


фото: new-idea
В среду, 17 января, НБУ установил официальный валютный курс на уровне 28,65 грн/долл., 35,04 грн/евро и 5,08 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Накануне, 16 января, официальный курс валют составил 28,57 грн/долл., 35,07 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей.

Межбанк 17 января открылся долларом по 28,625 грн в покупке и 28,645 грн в продаже.

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  • Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 10:40 составила 28,6 грн в покупке и 28,68 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 29 грн/долл., в продаже доллар достигает 29,5 грн.
  • Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
  • В НБУ заявили, что падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
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