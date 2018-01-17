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На трассе Киев-Харьков ограничили движение грузовиков

На автодороге международного значения М-03 Киев-Харьков ограничено движение тяжеловесного грузового транспорта

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Сейчас в направлении города Полтава на обочине стоят 57 грузовиков.

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Движение других автомобилей по этой трассе не затруднено.

  • Напомним, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
  • В ночь на 18 января в полночь будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.
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