На трассе Киев-Харьков ограничили движение грузовиков
17 января, 2018, 13:08
На автодороге международного значения М-03 Киев-Харьков ограничено движение тяжеловесного грузового транспорта
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
Сейчас в направлении города Полтава на обочине стоят 57 грузовиков.
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Движение других автомобилей по этой трассе не затруднено.
- Напомним, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
- В ночь на 18 января в полночь будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.
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