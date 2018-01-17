На Львовщине обнаружили схему хищения газа на 1,4 млрд гривен

17 января, 2018, 14:50

Детективы НАБУ обнаружили схему незаконного хищения государственного газа на сумму 1,4 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольськой ТЭЦ, расположенные во Львовской области, в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о приобретении в "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. "Нафтогаз" продавал газ по заниженным ценам с целью удешевления стоимости тепла для потребителей.

Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа предприятия не планировали привлечь для потребностей населения. Их использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которая в дальнейшем реализовывалась на государственном предприятии "Энергорынок".

В результате доходность конечного предприятия превысила 60%, что в 15 раз превышает норму. По убеждению детективов бюро, ТЭЦ получила сверхприбыли, равные убыткам "Нафтогаз Украины" в результате этой схемы.

НАБУ уже задержали во Львове четырех служебных лиц по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа компании "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Им сообщено подозрение по статье "Завладение государственным средствами путем злоупотребления служебным положением", "Групповое совершение преступления по предварительному сговору", "Служебный подлог", "Отмывание средств, полученных преступным путем". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.