 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Луганщине майора полиции осудили за сотрудничество с боевиками

Северодонецкий городской суд (Луганская область) приговорил майора полиции за работу на боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Северодонецкий городской суд приговорил к заключению бывшего сотрудника одного из подразделений управления Нацполиции Луганской области, который работал на незаконные вооруженные формирования.

Как отмечается, оперативники СБУ разоблачили майора полиции, который передавал боевикам информацию о личном составе и транспортных средствах подразделений полиции, блокпостах сил антитеррористической операции, а также служебных документах с грифом "секретно".

По решению суда полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать