На Луганщине майора полиции осудили за сотрудничество с боевиками

17 января, 2018, 22:35

Северодонецкий городской суд (Луганская область) приговорил майора полиции за работу на боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Северодонецкий городской суд приговорил к заключению бывшего сотрудника одного из подразделений управления Нацполиции Луганской области, который работал на незаконные вооруженные формирования.

Как отмечается, оперативники СБУ разоблачили майора полиции, который передавал боевикам информацию о личном составе и транспортных средствах подразделений полиции, блокпостах сил антитеррористической операции, а также служебных документах с грифом "секретно".

По решению суда полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.