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На Луганщине чиновники 3 года помогали псевдопереселенцам получать пенсию

Местные правоохранители задержали группу лиц, которые выдавали гражданам справки на получение пенсии от Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Оперативники Луганского управления защиты экономики и следователи местной прокуратуры Луганской задержали группу лиц, которая помогала трем тысячам псевдопереселенцев безосновательно получить пенсии.

Преступную схему организовали должностные лица местных управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда. К своей деятельности привлекли и местного предпринимателя.

За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет как внутренне перемещенных лиц, что давало людям возможность получать пенсии.

Отмечается, что за три года этой схемы злоумышленники получили от граждан свыше 9 миллионов гривень.

Правоохранители открыли производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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