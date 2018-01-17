На Луганщине чиновники 3 года помогали псевдопереселенцам получать пенсию
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Оперативники Луганского управления защиты экономики и следователи местной прокуратуры Луганской задержали группу лиц, которая помогала трем тысячам псевдопереселенцев безосновательно получить пенсии.
Преступную схему организовали должностные лица местных управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда. К своей деятельности привлекли и местного предпринимателя.
За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет как внутренне перемещенных лиц, что давало людям возможность получать пенсии.
Отмечается, что за три года этой схемы злоумышленники получили от граждан свыше 9 миллионов гривень.
Правоохранители открыли производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
- В 2017 году на Виннитчине правоохранители разоблачили группу липовых переселенцев, которые ежемесячно приезжали за деньгами.
- В январе 2018 года посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина должна возобновить социальные выплаты на оккупированных территориях.
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