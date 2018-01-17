На День Соборности развернут самый длинный флаг Украины
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Началась акция к 26-й годовщине независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины в Станице Луганской, куда 23 августа 2017 года Татьяна Слюз привезла желто-голубое полотно с надписью "Государственная казначейская служба".
С августа 2017 года до января 2018 года общее полотнище передавалось из области к области, дополняясь флагами территориальных единиц.
Завершится акция 22 января соединением двух частей полотна из Восточной и Западной Украины между собой в единый флаг. Флаг длиной достиг более 1 километра, а для его развертывания будет привлечено более 700 человек.
По результатам экспертизы, проведенной представителями Национального проекта "Книга рекордов Украины", достижение акции – украинский рекорд в категории "Массовые мероприятия, размеры". Свидетельством этого станет внесение акции в "Книгу рекордов Украины" и вручение в ходе мероприятия соответствующего диплома.
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