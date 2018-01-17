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МВФ, Всемирный банк и ЕБРР призвали Украину уменьшить убытки от банкротств банков

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития призвали НБУ и Минфин к дальнейшей минимизации убытков украинских налогоплательщиков от банковского кризиса

Об этом говорится в письме учреждений, обнародованном изданием FinClub.

"Наши институты решительно поддерживают усилия украинской власти, направленные на минимизацию затрат для налогоплательщиков в связи с банкротствами банков, согласно действующему законодательству Украины, которые также являются ключевым обязательством власти в соответствии с нашими программами поддержки", - говорится в письме кредиторов Украина.

Письмо подписали глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Для налогоплательщиков стоимость банкротств банков с 2014 года составила более 215 млрд грн, из которых 155 млрд грн потрачено на национализацию "Приватбанка"(около 7,5% ВВП 2017 года)", - отмечается в письме.

Для возврата средств министру финансов Александр Данилюк и и.о. главы НБУ Якову Смолию советуют придерживаться ряда рекомендаций.

"Преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in), возвращение неработающих кредитов по юридической процедуре collection, обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечения к ответственности бывших владельцев обанкротившихся банков за убытки", - перечисляют международные кредиторы.

Издание отмечает, что это письмо следует воспринимать как поддержку усилий НБУ и Минфина о взыскании с экс-владельцев "Приватбанка" убытков, понесенных во время национализации банка, а также в поддержку проводимой операции bail-in на 29,4 млрд гривень, которую в украинском и международных судах оспаривают связанные лица и кредиторы "Приватбанка".

Авторы письма также призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков.

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