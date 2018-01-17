МОК не даст "Королю биатлона" индивидуального приглашения на Олимпиаду-2018
17 января, 2018, 14:10
Международный олимпийский комитет не будет предоставлять известному норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену индивидуальное приглашение на Олимпиаду-2018
Об этом сообщает TV 2 Sport.
"Не существует никаких индивидуальных приглашений на зимние Олимпийские игры", - говорится в ответе НБУ на запрос TV 2 Sport.
Ранее стало известно, что 43-летний Бьерндален не вошел в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Но норвежские СМИ сообщали, что МОК может разрешить Бьорндалену выступить в Пхенчхане в спринтерской гонке, как победителю Олимпиады-2014 в этой дисциплине.
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- Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, начиная с 1994 года, и завоевал 13 медалей.
- Олимпийские игры-2018 в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
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