МОК не даст "Королю биатлона" индивидуального приглашения на Олимпиаду-2018

17 января, 2018, 14:10

Международный олимпийский комитет не будет предоставлять известному норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену индивидуальное приглашение на Олимпиаду-2018

Об этом сообщает TV 2 Sport.

"Не существует никаких индивидуальных приглашений на зимние Олимпийские игры", - говорится в ответе НБУ на запрос TV 2 Sport.

Ранее стало известно, что 43-летний Бьерндален не вошел в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Но норвежские СМИ сообщали, что МОК может разрешить Бьорндалену выступить в Пхенчхане в спринтерской гонке, как победителю Олимпиады-2014 в этой дисциплине.

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