Масштабное ДТП в Чехии: столкнулись более 40 автомобилей. В полиции назвали причину
Об этом сообщил представитель полиции Юго-Моравского края Чехии Петр Замечник, передает пресс-служба ведомства.
Среди машин, попавших в ДТП, много грузовиков. Пострадали около 10 человек.
"Движение на этом отрезке в обоих направлениях временно заблокировано, водители пользуются другими местными автодорогами. Среди машин, попавших в аварию, много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим поднимать авто из кюветов. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранения средней тяжести. У остальных легкие травмы", - рассказал Замечник.
В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями разрешенной скорости движения при таких погодных условиях.
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