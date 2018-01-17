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Масштабное ДТП в Чехии: столкнулись более 40 автомобилей. В полиции назвали причину


фото: скрін з відео
На скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулись более 40 автомобилей

Об этом сообщил представитель полиции Юго-Моравского края Чехии Петр Замечник, передает пресс-служба ведомства.

Среди машин, попавших в ДТП, много грузовиков. Пострадали около 10 человек.

"Движение на этом отрезке в обоих направлениях временно заблокировано, водители пользуются другими местными автодорогами. Среди машин, попавших в аварию, много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим поднимать авто из кюветов. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранения средней тяжести. У остальных легкие травмы", - рассказал Замечник.

В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями разрешенной скорости движения при таких погодных условиях.

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