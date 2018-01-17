Луценко объяснил, почему засекретил решение Краматорского суда о спецконфискации "денег Януковича"

17 января, 2018, 17:00

Генеральная прокуратура не предоставила решение Краматорского суда в связи с секретностью следственных действий и безопасностью жизни лиц, сотрудничающих с правоохранителями

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета по вопросам обороны, передает Еспресо.TV.

По словам Луценко, в генпрокуратуре до сих пор продолжаются десятки следствий по поводу деятельности организованных группировок Януковича. А решение Краматорского суда перечисляет все сотни субъекты хозяйствования, на которых Янукович проводил свою преступную деятельность, что может помешать работе правоохранителей.

"Рассекречивание этой информации сильно усложнит тайный следственный процесс в отношении бенефициаров этих структур. Если определенный Сидоренко, который сотрудничал с Януковичем, будет знать, что именно его предприятие является в этом перечне, то, конечно, он будет предохраняться от прослушивания и других методов следствия", - заявил Луценко.

Луценко самостоятельно засекретил решение Краматорского суда, чтобы "не помогать участникам преступных предприятий избегать и скрываться от следствия".

Также он отметил, что ГПУ уже получила сообщение об угрозе жизни лиц, которые сотрудничают в этом деле с правоохранителями.

"Давайте скажем честно, сегодня средства массовой информации, в первую очередь активисты Центра противодействия спецконфискации, уже на весь мир разгласили фамилию человека, который заключил одно из соглашений о предоставлении детальной информации по поводу преступных схем, зная, что этого человека все еще преследуют олигархи, хоть и бигли. Или меня снова вызовут на профильный комитет и будут требовать раскрыть за 10 дней очередное убийство?" - добавил генеральный прокурор.

Луценко заявил, что не собирается раскрывать данные лиц, сотрудничающих со следствием, и их показания.