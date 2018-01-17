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Легендарный боксер Пакьяо начал переговоры о бое с Ломаченко


фото: boxingscene
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо пытается договориться о поединке с украинцем Василием Ломаченко

Об этом заявил сам 39-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, сообщает Boxingscene.

"Сейчас продолжаются переговоры о бое против Василия Ломаченко. Пока что обсуждаем категорию, в которой может состояться поединок", - сказал Пакьяо, который готов пойти на уменьшение веса.

Василий Ломаченко является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг). Мэнни Пакьяо последние поединки провел в полусреднем весе (до 66,7 кг). Но промоутер украинца Боб Арум заявлял, что наш боксер может перейти в легкий вес (до 61 кг), или даже - в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг).

Стоит отметить, что организация подобного боя совсем не выглядит невероятной, поскольку Арум также является промоутером Пакьяо. Филиппинца бой с украинцем привлекает потому, что Ломаченко является одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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