Киевская власть решает, где водители смогут ехать более 50 км/ч
Об этом сообщает "5 канал".
В киевской мэрии отмечают, что местные власти вправе увеличивать скорость движения на отдельных дорогах.
В КГГА сообщают, что скоростных дорог, где можно ездить более 50 км/ч, будет больше 20. Впрочем, их названий пока не обнародуют.
Вероятно, речь идет о широких проспектах и Кольцевой дороге, где минимум пешеходных переходов.
"Не на всех улицах уместно уменьшать скоростной режим. В центре города, конечно, это оправдано, и для безопасности пешеходов. А там, где пешеходов нет, - это нелогично. Поэтому еще до появления департамент инициировал проект решения о том, чтобы увеличить на определенных участках скорость движения до 80 километров в час", - рассказала пресс-секретарь департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.
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- Напомним, с 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.
- МВД опубликовало инфографику об изменении правил дорожного движения, которые вступили в действие 1 января 2018 года.
- Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на дорогах в Украине с января по октябрь погибли 2317 людей.
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