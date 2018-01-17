Киевская власть решает, где водители смогут ехать более 50 км/ч

17 января, 2018, 09:07

В КГГА решают, на каких улицах столицы уже с 1 апреля можно будет ездить со скоростью 80 км/ч

Об этом сообщает "5 канал".

В киевской мэрии отмечают, что местные власти вправе увеличивать скорость движения на отдельных дорогах.

В КГГА сообщают, что скоростных дорог, где можно ездить более 50 км/ч, будет больше 20. Впрочем, их названий пока не обнародуют.

Вероятно, речь идет о широких проспектах и Кольцевой дороге, где минимум пешеходных переходов.

"Не на всех улицах уместно уменьшать скоростной режим. В центре города, конечно, это оправдано, и для безопасности пешеходов. А там, где пешеходов нет, - это нелогично. Поэтому еще до появления департамент инициировал проект решения о том, чтобы увеличить на определенных участках скорость движения до 80 километров в час", - рассказала пресс-секретарь департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.

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