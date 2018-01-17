 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Континенты и острова, нарисованные от руки. Как выглядит рукописный атлас, написанный полтысячелетия назад

Центр картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете показал самый большой старинный атлас, который нарисовали от руки в 1587 году

Об этом пишет издание Hyperallergic.

Его разработал картограф Урбано Монти (1544-1613). Он родился и жил в Милане. Исследователи отреставрировали около 60 страниц, из которых состоит атлас, а потом каждую оцифровали. Позже решили выложить атлас в открытый доступ.

Главная особенность атласа Монти — это использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс. Современники почти не использовали такой метод, именно этим этот атлас ценен.

Также здесь подробно описываются территории. На атласе есть немало тегов, которые описывают флору и фауну регионов.

Полностью части атласа можно посмотреть на сайте Центра картографии имени Дэвида Рэмси.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать