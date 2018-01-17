Контрактник ВСУ подделал печати Минобороны, чтобы уйти служить в Россию
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения. Он поверил пророссийской пропаганде о якобы лучших перспективах службы в рядах Вооруженных сил России.
Дезертира задержали в квартире, где он скрывался. Там во время обыска у него изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра.
Также у него нашли поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматом Запорожья.
При помощи этих фальшивых печатей дезертир планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в АТО на стороне украинской армии.
Открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
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