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Грузовикам из-за метели ограничили въезд в Киев

17 января въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы был ограничен

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве отметили, что такие меры связаны с ухудшением погодных условий в столице. Указанное ограничение будет действовать до 11 часов утра, однако о дальнейшем графике введения ограничений сообщат дополнительно.

Также киевлян призывают не пользоваться собственными автомобилями во время снегопада и предоставлять преимущество общественному транспорту. Это необходимо для того, чтобы вовремя убирать снег с дорог, чтобы избежать пробок.

Водителей просят не оставлять частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а пешеходов - переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

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