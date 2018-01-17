Грузовикам из-за метели ограничили въезд в Киев
Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.
В ведомстве отметили, что такие меры связаны с ухудшением погодных условий в столице. Указанное ограничение будет действовать до 11 часов утра, однако о дальнейшем графике введения ограничений сообщат дополнительно.
Также киевлян призывают не пользоваться собственными автомобилями во время снегопада и предоставлять преимущество общественному транспорту. Это необходимо для того, чтобы вовремя убирать снег с дорог, чтобы избежать пробок.
Водителей просят не оставлять частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а пешеходов - переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
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