Гособоронзаказ на 2018 год вырастет на 37%, - Порошенко

17 января, 2018, 20:36

Государственное финансирование оборонного комплекса на 2018 год вырастет на 37% и достигнет 21,3 млрд гривень

Об этом заявил Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает пресс-служба президента.

В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21,3 млрд гривень. Это на 37% больше, чем в предыдущем году.

Известно об увеличении финансирования противотанкового вооружения (в 4 раза), радиоэлектронных средств борьбы (в 3 раза), беспилотников (в 4,5 раза), а также антиснайперских комплексов (в 10 раз).

"И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы отнюдь не должны снижать уровень боеспособности наших частей", - подчеркнул президент.

Технику будут закупать как украинскую, так и иностранную. Среди отечественных примеров оружия говорится о новейших противотанковых комплексах "Стугна" и ракетных комплексах "Ольха".

Порошенко также вспомнил о бесплатной поставке Украине противотанковых комплексов "Джевелин" от американского правительства.

Сообщается, что за 2017 г. в Вооруженные Силы Украины поставлено почти 2,5 тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27,0 тысяч ракет и боеприпасов.

За 2017 г. госпредприятие "Укроборонпром" передало в Вооруженные силы Украины, Нацгвардию и другие силовые структуры более 3500 единиц военной техники и вооружения.

16 января посол США в Украине Мари Йованович заявила, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена ​​Киеву бесплатно.

На следующий день ВСУ уже подтвердили эту информацию и заявили, что уже готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.