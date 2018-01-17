Этой ночью в Киев не будут пускать грузовики со всех направлений
17 января, 2018, 12:48
В ночь на 18 января, в 12 часов, будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям
Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.
В ведомстве отметили, что такие ограничения продлятся на период снегопада. Соответственно, водителей просят учесть эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники", - отметили в КГГА.
Киевлянам тем временем рекомендуют пересесть из собственных автомобилей в автобусы и троллейбусы, чтобы уборка снега проходила вовремя и не образовывались заторы.
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
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