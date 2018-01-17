Этой ночью в Киев не будут пускать грузовики со всех направлений

17 января, 2018, 12:48

В ночь на 18 января, в 12 часов, будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве отметили, что такие ограничения продлятся на период снегопада. Соответственно, водителей просят учесть эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники", - отметили в КГГА.

Киевлянам тем временем рекомендуют пересесть из собственных автомобилей в автобусы и троллейбусы, чтобы уборка снега проходила вовремя и не образовывались заторы.