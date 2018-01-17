 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Этой ночью в Киев не будут пускать грузовики со всех направлений

В ночь на 18 января, в 12 часов, будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве отметили, что такие ограничения продлятся на период снегопада. Соответственно, водителей просят учесть эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники", - отметили в КГГА.

Киевлянам тем временем рекомендуют пересесть из собственных автомобилей в автобусы и троллейбусы, чтобы уборка снега проходила вовремя и не образовывались заторы.

  • Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовыми к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

16 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать