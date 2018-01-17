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Две ранее неизвестные картины Ван Гога нашли в Нидерландах

Работники музея Ван Гога нашли два ранее неизвестных картины всемирно известного художника-постимпрессиониста в хранилище

Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Одна из картин, которую нашли сотрудники - это рисунок Винсента Ван Гога "Холм Монмартра с каменным карьером", которую, вероятно, художник нарисовал в марте 1886 года года.

То, что картину написал Ван Гог, подтвердили после детальных исследований темы, стиля, техники, материалов, которые провели в музее. Рисунок находился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора.

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В результате этого открытия обнаружили еще один похожий рисунок. Он называется "Холм Монмарта", который Ван Гог нарисовал тоже в 1886 году. О нем было известно давно, но исследователи сомневались в его принадлежности голландскому художнику.

 

"Эти два рисунка явно сделаны одной рукой и стилистически напоминают учебные рисунки Ван Гога начале 1886 года. Используемые материалы также идентичны. Эти две работы показывают, как художник искал свой стиль", - рассказали эксперты.

Сейчас эти рисунки можно увидеть в музее Уильяма Сингера в городе Ларен (Нидерлады).

На выставке работ итальянского художника Амедео Модильяни в Генуе все картины, кроме одной, оказались подделками.

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