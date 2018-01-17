Должны получить еще 3 млрд грн спецконфискации в первой половине года, - Луценко

17 января, 2018, 16:45

Украинские правоохранительные органы планируют осуществить спецконфискацию еще 3 млрд грн в первой половине 2018 года

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем осуществить спецконфискацию еще 3 млрд грн - в первой половине этого года. Как, где и когда - я не буду разглашать в интересах следствия", - отметил он.

По словам Луценко, он обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и попросил его взять под личный контроль деятельность исполнительной службы, которая должна обеспечить эту спецконфискацию.

Генпрокурор также отметил, что существование схемы хищения денег экс-президентом Виктором Януковичем и его преступной группой было подтверждено 30 принятыми судом приговорами.

"По этим приговорам осуждены 30 человек - участников преступной схемы хищения, отмывания средств в сумме $1,5 млрд. От руководителей маленьких предприятий, с которых начиналось отмывание средств, до первого заместителя министра экономики", - пояснил Луценко.

В апреле 2017 суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В мае президент Петр Порошенко заявил, что завершена операция по зачислению $1,1 млрд на счета Госказначейства, а дополнительно еще $200 млн в ценных бумагах будут переданы Минфину.

Отметим, накануне издание Al Jazeera обнародовало расследование, в котором указывается, что украинская инвестиционная компания Investment Capital Ukraine, которую возглавляла Валерия Гонтарева, якобы причастна к выводу Виктором Януковичем с Украины $1,5 млрд.

В НБУ отрицали подобные обвинения, заявив, что во время выполнения команией брокерских функций все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

Издание Al Jazeera также обнародовало якобы решение Краматорского райсуда по спецконфискации разворованных Януковичем средств со списком причастных к этому компаний и деталями преступной схемы.

Луценко 17 января заявил, что Investment Capital Ukraine не нарушала закона, переводя "отмытые" преступной организацией Виктора Януковича средства с банковских счетов в ценных бумагах.