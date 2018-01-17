Депутат Княжицкий призвал Раду проголосовать за закон о высокогорных населенных пунктах

17 января, 2018, 17:17

Депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий призвал депутатов проголосовать за закон об усилении государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов

Об этом глава Комитета по вопросам культуры и духовности заявил во время заседания парламента, сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о проекте закона об усилении государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов, который уже завтра будет рассматривать Верховная Рада. В нем предлагается увеличить тарифные ставки для работников медицинских, образовательных учреждений, учреждений культуры и других бюджетных учреждений, которые расположены на территории следующих населенных пунктов: на 25% для горных и 50% - для высокогорных.

Также законодательной инициативой уточняются понятия горных и высокогорных населенных пунктов. Ожидается, что принятие законопроекта позволит сохранить медицинские, образовательные, культурные учреждения труднодоступных районов.

"У нас на завтра стоит на голосовании закон "О горных, высокогорных районах". Я прошу его принять в первом чтении и защитить наши горные районы. Мы провели реформу местного самоуправления. И в то время как в крупных городах – Киеве, Львове или Одессе – мы имеем профициты бюджетов, то в гуцульских горных районах, где рассеяно население, где стоимость одного учителя выше, чем в других районах, где дети идут в школу более 10 километров, сложилась огромная задолженность по зарплатам. И перед работниками образования, техническими работниками и работниками культуры. Только в Верховинском районе долг за прошлый год составил 7 миллионов гривень, а на этот год недофинансированы более 40 миллионов гривень, и это полная безысходность", - отметил Княжицкий.

Напомним, что недавно проект закона уже поддержали представители всех фракций и групп в парламенте.

Законодательной инициативой уточняются понятия горных населенных пунктов и высокогорных населенных пунктов. Поэтому именно от завтрашнего голосования будет зависеть, поддержат ли закон народные депутаты.

"Потому что на десятки тысяч людей, которые берегут нашу культуру, на десятки тысяч людей, которые живут в Верховинском районе, Путильском районе, в некоторых районах Закарпатья фактически государство плюнуло и забыло о них. Я обращаюсь к Министерству регионального развития, премьер-министру, к вам, коллеги, сосредоточиться и избавиться от тех дисбалансов, которые одним регионам сейчас позволяют эффективно реализовывать программы местного самоуправления, а другие фактически уничтожают. Люди оттуда уезжают, работать негде. Теряя эти районы, мы теряем нашу историю и культуру!" - подытожил Княжицкий.