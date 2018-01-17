Дайверы показали самую большую в мире затопленную пещеру
17 января, 2018, 17:57
Дайверы нашли в водах Мексики пещеру протяженностью 347 километров, которая стала самой длинной в мире
Об этом пишет The Guardian.
Ученые проекта Gran Acuifero Maya, в котором изучают подземные воды полуострова Юкатан, рассказали о своем открытии после нескольких месяцев исследований.
Они обнаружили, что пещерная система Sac Actun протяженностью 263 км связана с системой Dos Ojos (83 км). Таким образом Sac Actun "поглощает" Dos Ojos.
Исследователи говорят, что новые лабиринты могут привести к доказательствам о существовании древней цивилизации Майя.
"Это позволяет нам более точно оценить, как проходили ритуалы, как устроены места паломничества и большие доиспанские поселения, которые мы знаем", – пояснил директор и подводный археолог группы Gran Acuifero Maya Гильермо де Анда.
Видео: Reuters
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