Дайверы показали самую большую в мире затопленную пещеру

17 января, 2018, 17:57

Дайверы нашли в водах Мексики пещеру протяженностью 347 километров, которая стала самой длинной в мире

Об этом пишет The Guardian.

Ученые проекта Gran Acuifero Maya, в котором изучают подземные воды полуострова Юкатан, рассказали о своем открытии после нескольких месяцев исследований.

Они обнаружили, что пещерная система Sac Actun протяженностью 263 км связана с системой Dos Ojos (83 км). Таким образом Sac Actun "поглощает" Dos Ojos.

Исследователи говорят, что новые лабиринты могут привести к доказательствам о существовании древней цивилизации Майя.

"Это позволяет нам более точно оценить, как проходили ритуалы, как устроены места паломничества и большие доиспанские поселения, которые мы знаем", – пояснил директор и подводный археолог группы Gran Acuifero Maya Гильермо де Анда.

Видео: Reuters