 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дайверы показали самую большую в мире затопленную пещеру

Дайверы нашли в водах Мексики пещеру протяженностью 347 километров, которая стала самой длинной в мире

Об этом пишет The Guardian.

Ученые проекта Gran Acuifero Maya, в котором изучают подземные воды полуострова Юкатан, рассказали о своем открытии после нескольких месяцев исследований.

Они обнаружили, что пещерная система Sac Actun протяженностью 263 км связана с системой Dos Ojos (83 км). Таким образом Sac Actun "поглощает" Dos Ojos.

null

Исследователи говорят, что новые лабиринты могут привести к доказательствам о существовании древней цивилизации Майя.

"Это позволяет нам более точно оценить, как проходили ритуалы, как устроены места паломничества и большие доиспанские поселения, которые мы знаем", – пояснил директор и подводный археолог группы Gran Acuifero Maya Гильермо де Анда.

Видео: Reuters

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2018 среда

больше новостей

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать