Цену на газ должен формировать рынок, иначе возможны миллиардные убытки, - "Нафтогаз"
Об этом журналистам сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.
"Все дискуссии, какой должна быть цена, следует прекратить. Газ - это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно следить", - сказал Коболев.
Он отметил, что этот вопрос не должен находиться в политической плоскости.
"Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо изымать эту прибыль и забирать в пользу государства", - отметил Коболев.
По его словам, продолжение возложения специальных обязанностей на "Нафтогаз" до 2021 года будет означать потерю миллиардов прибыли.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к удорожанию газа более чем на 8%.
На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос в "Нафтогаз", по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.
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