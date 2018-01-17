Цену на газ должен формировать рынок, иначе возможны миллиардные убытки, - "Нафтогаз"

17 января, 2018, 19:21

Решение о возложении специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для населения по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства

Об этом журналистам сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

"Все дискуссии, какой должна быть цена, следует прекратить. Газ - это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно следить", - сказал Коболев.

Он отметил, что этот вопрос не должен находиться в политической плоскости.

"Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо изымать эту прибыль и забирать в пользу государства", - отметил Коболев.

По его словам, продолжение возложения специальных обязанностей на "Нафтогаз" до 2021 года будет означать потерю миллиардов прибыли.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к удорожанию газа более чем на 8%.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос в "Нафтогаз", по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.