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Боевики считают шпионами людей, которых им вернули в обмен на украинских заложников

Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные "ДНР" территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на разведывательные данные.

Так, 28 декабря 2017 года "МГБ ДНР" задержало гражданина Сиренко С. А. 1984 г. р., которого боевикам передали в рамках обмена.

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6 января 2018 года это же "ведомство" задержало членов "Союза Военнопленных и Политзаключенных Донбасса" Максима Гармаша и Сергея Бабича.

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