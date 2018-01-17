Боевики считают шпионами людей, которых им вернули в обмен на украинских заложников
17 января, 2018, 11:40
Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные "ДНР" территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на разведывательные данные.
Так, 28 декабря 2017 года "МГБ ДНР" задержало гражданина Сиренко С. А. 1984 г. р., которого боевикам передали в рамках обмена.
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6 января 2018 года это же "ведомство" задержало членов "Союза Военнопленных и Политзаключенных Донбасса" Максима Гармаша и Сергея Бабича.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинцы.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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