Боевики не предоставляют гарантии безопасности для ремонта оборудования Vodafone

17 января, 2018, 07:14

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики не предоставляют гарантий безопасности для начала работ в "серой зоне" по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина

Об этом на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщила украинская сторона Общего центра контроля и координации прекращении огня.

Отмечается, что по состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ и оказано необходимые гарантии безопасности их проведения.

Эти вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине.

Украинская сторона СЦКК отметила, что процесс решения этой проблемы со стороны террористов находится на "нулевом" уровне.

"Гарантии безопасности со стороны НЗФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют. В то же время активное нежелание руководителей ОРДО осуществить любые конструктивные шаги для возобновления работы мобильного оператора Vodafone Украины маскируются массированными информационными "вбросами" и распространением в подконтрольных им СМИ информации, которая обвиняет украинскую сторону в неспособности и нежелании проведения указанных ремонтных работ ", - отметила украинская сторона СЦКК.

В СЦКК также отмечают, что по состоянию на 16 января к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера. Из них украинская сторона планово согласовала 20 заявок, (остальные удовлетворят в соответствующие сроки) и предоставила необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.

Однако со стороны ОРДЛО с соответствующими вопросами безопасности гарантиями согласована только одна заявка.