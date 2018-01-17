Боевики не предоставляют гарантии безопасности для ремонта оборудования Vodafone
Об этом на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщила украинская сторона Общего центра контроля и координации прекращении огня.
Отмечается, что по состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ и оказано необходимые гарантии безопасности их проведения.
Эти вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине.
Украинская сторона СЦКК отметила, что процесс решения этой проблемы со стороны террористов находится на "нулевом" уровне.
"Гарантии безопасности со стороны НЗФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют. В то же время активное нежелание руководителей ОРДО осуществить любые конструктивные шаги для возобновления работы мобильного оператора Vodafone Украины маскируются массированными информационными "вбросами" и распространением в подконтрольных им СМИ информации, которая обвиняет украинскую сторону в неспособности и нежелании проведения указанных ремонтных работ ", - отметила украинская сторона СЦКК.
В СЦКК также отмечают, что по состоянию на 16 января к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера. Из них украинская сторона планово согласовала 20 заявок, (остальные удовлетворят в соответствующие сроки) и предоставила необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.
Однако со стороны ОРДЛО с соответствующими вопросами безопасности гарантиями согласована только одна заявка.
- Напомним, 11 января связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор работавший на неподконтрольных территориях Донбасса. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
- Если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, то компания вообще не сможет восстановить связь.
- СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.
- Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно работают некоторые службы мобильной связи.
- В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи.
- В "ДНР" людям предлагают звонить с таксофонов.
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