Аваков против назначения главой Госслужбы по вопросам ветеранов АТО человека, которого разыскивали за разбой

17 января, 2018, 14:33

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против назначения главой Государственной службы по вопросам ветеранов и участников АТО Валентина Манько

Об этом Аваков заявил во время заседания правительства, передает "Укринформ".

"Я категорически возражаю против этого выбора и не смогу поддержать его. Надо объявить следующий конкурс. ", - сказал Аваков.

Свою позицию министр объяснил тем, что Валентин Манько длительное время находился в розыске.

"Поэтому у меня есть замечания к такому выбору комиссии", - сказал глава МВД.

Аваков также прокомментировал сообщение в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова, который выложил скриншот с сайта МВД об объявлении Манько в розыск.

"Не назначен Кабмином. Нас проинформировали что он выиграл объявленный конкурс. Привет конкурсной комиссии. Никогда не проголосую за эту кандидатуру на Кабмине. Насколько знаю, несколько министров разделяют такую же точку зрения", - написал Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что комиссия лишь выбрала Манько из ряда кандидатов и он еще должен пройти спецпроверку, после которой правительство будет принимать решение о назначении.

"Вчера еще я получил этот сигнал и начал интересоваться этой историей. Бесспорно, комиссия нам рекомендации вносит, а если человек не подойдет, мы объявим новый конкурс", - сказал Гройсман.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева перед заседанием правительства заявил журналистам об обязательности спецпроверки.

"В данном случае должна быть проведена спецпроверка, потому что это законом предусмотрено. И по результатам спецпроверки будет принято решение", - сказал Рева.

Валентин Манько принимал участие в АТО в составе "Правого сектора". 4 мая 2015 года Валентина Манько объявили в розыск по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сейчас Манько возглавляет организацию "Единый союз патриотов Украины".