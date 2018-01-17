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Аэропорты Украины за год увеличили поток пассажиров на 27%

За 2017 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10 554,4 тыс. человек

Об этом свидетельствуют оперативные данные Госавиаслужбы.

Международные объемы пассажирских перевозок выросли на 28,6% и составили 9613,6 тыс. лиц.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16 499,5 тыс. лиц, в т.ч. в международном сообщении – на 29,2% и составили 14 591,7 тыс. лиц.

В течение 2017 года украинскими авиакомпаниями выполнено 92,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с предыдущим годом – на 16,0%), среди них международных – 77,7 тыс. рейсов (рост на 14,4%).

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