Аэропорты Украины за год увеличили поток пассажиров на 27%
17 января, 2018, 21:59
За 2017 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10 554,4 тыс. человек
Об этом свидетельствуют оперативные данные Госавиаслужбы.
Международные объемы пассажирских перевозок выросли на 28,6% и составили 9613,6 тыс. лиц.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16 499,5 тыс. лиц, в т.ч. в международном сообщении – на 29,2% и составили 14 591,7 тыс. лиц.
В течение 2017 года украинскими авиакомпаниями выполнено 92,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с предыдущим годом – на 16,0%), среди них международных – 77,7 тыс. рейсов (рост на 14,4%).
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- В декабре 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство проводит переговоры с 3 лоукост-авиакомпаниями по входу на украинский рынок.
- Тем временем украинский лоукост SkyUp планирует стартовать уже весной.
- В 2017 году чаще всего из аэропорта "Киев" пассажиры улетали в столицу Беларуси Минск.
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