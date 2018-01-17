920 ДТП и 12 погибших за день. Инфографика МВД для противников ограничения скорости до 50 км/ч
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.
Ведомство разместило инфографику, где указано количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в разных областях Украины 16 января.
В общем вчера зарегистрировали 921 аварию, в результате 12 человек погибли, а еще 86 человек получили ранения.
За вчерашний день правоохранители составили 9774 протокола, 5415 из них за нарушения правил дорожного движения, еще 236 - за вождение в нетрезвом состоянии.
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"Всем сторонникам и противникам ограничения скорости до 50км/час. Пожалуйста, внимательно посмотрите на эту инфографику. И это ситуация на наших дорогах только за одни сутки", - отметили в МВД, комментируя статистику.
- Напомним, с 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.
- В ноябре 2017 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что на дорогах в Украине погибает в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий в АТО.
- Он также добавил, что суды рассмотрели только 50% дел за пьяное вождение.
- Из-за этого он подготовил основные положения проекта закона, который усилит ответственность водителей за ДТП.
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