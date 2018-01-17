920 ДТП и 12 погибших за день. Инфографика МВД для противников ограничения скорости до 50 км/ч

17 января, 2018, 10:32

В МВД обнародовали неутешительную статистику по количеству аварий за один день в Украине в разных областях

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.

Ведомство разместило инфографику, где указано количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в разных областях Украины 16 января.

В общем вчера зарегистрировали 921 аварию, в результате 12 человек погибли, а еще 86 человек получили ранения.

За вчерашний день правоохранители составили 9774 протокола, 5415 из них за нарушения правил дорожного движения, еще 236 - за вождение в нетрезвом состоянии.

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"Всем сторонникам и противникам ограничения скорости до 50км/час. Пожалуйста, внимательно посмотрите на эту инфографику. И это ситуация на наших дорогах только за одни сутки", - отметили в МВД, комментируя статистику.